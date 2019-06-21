حكيم يعتذر للمغرب عن ”خطأ“ في أغنية افتتاح كأس أفريقيا

أعرب الفنان والمطرب الشعبي المصري، حكيم، عن تقديره وحبه للشعب المغربي، نافيًا علاقته بالأزمة التي حدثت بظهور علم المغرب غير المعترف به على موقع ”تذكرتي“، وفي الأغنية الخاصة بافتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا ”متجمعين“، بعد بثها قبل ساعات من الافتتاح المقرر له مساء اليوم الجمعة.

ورغم اعتذار اللجنة المنظمة عن الخطأ، علق المطرب حكيم عبر صفحته الرسمية بموقع نشر وتبادل الصور“إنستغرام“، حيث كتب: ”أكيد أنا سعيد جدًا باختياري للمشاركة في أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية في بلدي الغالية مصر الحبيبة، إلا أنني انزعجت جدًا بعد علمي باعتراض بعض الإخوة في دولة المغرب على ظهور علم جهة معادية بكليب الأغنية“.

واستكمل حكيم: ”صحيح الحمد لله تم تدارك هذا الخطأ غير المقصود بسرعة فائقة من الجهة المعنية بإنتاج وتصوير الكليب، لكن أنا عايز أوضح أن دوري هو الغناء فقط ولا علاقة لي بأي مشاهد يتضمنها الكليب !! والأهم من كده أني أنا و99% من الشعب المصري لا نعرف ولا نعشق سوى علم المغرب أبو نجمة خضراء على خلفية حمراء“.

واختتم الفنان المصري تعليقه: ”وعمرنا ما سمعنا عن تلك الجهة المعادية ولا يمكن أن نتخيل أن ظهور علمها غير المعروف وبغير قصد يحرك شعرة واحدة في رأس أي مغربي أو مصري ( يحيا المغرب وتحيا مصر )، الصحراء المغربية ستظل مغربية، صحراء مغربية“.

ونشر حكيم صورته مع الفنان النيجيري ”فيمي كوتيه“ الذي يشاركه الأغنية باللغة الإنجليزية، والمطربة الإيفوارية ”دوبيه جانوري“ باللغة الفرنسية.

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، أصدرت بيانًا رسميًا، اعتذرت فيه لمنتخب المغرب، مؤكدة أنها تتقدم بخالص الاعتذار للسلطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به، والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية، دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة.