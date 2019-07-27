مصرية تنتحر بسبب منعها من رؤية خطيبها

أقدمت فتاة مصرية في بداية العقد الثاني من العمر على الانتحار، بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الـ13، لتسقط جثة هامدة.

البداية جاءت بتلقي قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلها، لتلقى مصرعها على الفور.

وكشفت التحقيقات أن خلافًا نشب بين الفتاة ”22عامًا- طالبة جامعية“ وبين شقيقها بسبب خطيبها، حيث منعها من رؤيته، وهددها بالاعتداء عليها حال مخالفة أمره، وذلك تمهيدًا لفسخ الخِطبة.

وتبيّن لأجهزة الأمن أن الفتاة مرتبطة بخطيبها منذ سنوات، إلى أن تمّت الخطبة، ثم سرعان ما نشب الخلاف بين خطيبها وشقيقها، لينتهي بتهديد وتحذير شقيقها لها حال رؤيته.

من جانبها صرحت النيابة العامة بدفن الجثة، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وتسلمها لذويها من مقر المستشفى.