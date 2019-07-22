إنقاذ امرأة حاولت الانتحار من سطح فندق في السعودية (فيديو)

تمكن رجال الدفاع المدني السعودي في المدينة المنورة، اليوم الإثنين، من إنقاذ سيدة أفريقية من محاولة انتحار من سطح أحد الفنادق.

ونشر مغردون سعوديون على ”تويتر“ مقطعًا مصورًا لعملية إنقاذ المقيمة.

واستخدم رجال الدفاع المدني رافعة ضخمة لإنقاذ المرأة، التي كانت أعلى المبنى، وتمكنوا من إنزالها بسلام، وفقًا لموقع ”عاجل السعودي“.

وقال وكيل معاذ مدخلي، أحد منسوبي الدفاع المدني، إن بلاغًا ورد للدفاع المدني بالواقعة، فيما سبقتهم إلى مكان الواقعة فرقة الإنقاذ، حيث تم تأمين الوسائد الهوائية؛ تفاديًا لسقوط المرأة.

وأضاف أن المكان الذي كانت فيه المرأة من الصعب الوصول إليه، مشيرًا إلى أنّه قام بالصعود إلى الطابق الـ 14 وحاول تهدئتها، حتى اقتنعت ونزلت معه.