ما حقيقة تسبب أصالة بمنع محمد الشرنوبي من الغناء في مهرجان الإسكندرية؟ (فيديو)

نفى الفنان والمطرب المصري، محمد الشرنوبى، ما تداولته العديد من المواقع الصحفية، بشأن وقوف المطربة السورية أصالة، وراء استبعاده من إحياء حفل افتتاح فعاليات مهرجان الإسكندرية للأغنية، موضحًا: ”هذا الكلام غير حقيقي“.

واستنكر الشرنوبي، في مقابلة تلفزيونية ، ما أُشيع حول سرقته لأغنية ”النفسية محتاجة“، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا، مشددًا على أنه لم يلجأ يومأ لسرقة كلمات أو لحن أغنية.

وأكد المطرب المصري، أنه يفضل تقديم نفسه على أنه ممثل ومطرب على حد سواء، لافتًا إلى أن دوره في مسلسل ”كأنه امبارح“، صنع اسمه بمجال التمثيل.

وأضاف الشرنوبي، أنه استقى جميع خبراته من والده الملحن فاروق الشرنوبي، موضحًا أنه يعتبره قدوته ومثله الأعلى، وأن وسامته ساهمت بشكل كبير في شهرته بدرجة 7 على 10.

وبشأن أكثر الأدوار التي ندم على رفضها، أكد أنه ندم على رفض دروه في مسلسل ”ونوس“، الذي قام ببطولته النجم المصري يحيى الفخراني، مردفًا أنه رفض الدور لأنه كان يشارك في مسلسل ”أفراح القبة ”، بنفس التوقيت وكان لزامًا عليه ألا يعمل في مسلسل آخر.

ونوّه إلى أنه يحب الاستماع لأغاني المهرجانات، التي لها جمهور عريض في الشارع المصري، موضحًا أن معيار نجاح المطرب في الوقت الحالي يتحدد وفق عدد مشاهدات المتابعين له على ”اليوتيوب“.

ووصف تجربته مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، بالعظيمة، وأنها أحدثت فرقًا في مسيرة نجاحه الفني، منوهًا أنه لو قدم برنامجًا تليفزيونيًا كان سيحرص على استضافة الفنان أحمد زكي؛ لأنه مرتبط بشدة بأعماله الدرامية.

وأعلن عن تحضيره ”دويتو“ غنائي جديد، في الفترة القادمة مع إحدى الفنانات، مؤكدًا أنه سيكون ”مفاجأة“، رافضًا الإفصاح عنه في الوقت الحالي.