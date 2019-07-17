الإطاحة بسائق شاحنة ”متهور“ قاد عكس الطريق بالرياض (فيديو وصور)‎

أعلنت الإدارة العامة لمرور منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد بالرياض، بحسب ما ذكر موقع عاجل السعودي.

وأكد مرور الرياض، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمرور السعودي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إحالة السائق إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.