للمرة الأولى.. جانيت جاكسون تحيي حفلًا في السعودية

كشفت هيئة الترفيه في السعودية بأن مطربة الراب العالمية جانيت جاكسون، شقيقة مغني الراب الشهير مايكل جاكسون، ستحيي للمرة الأولى حفلًا في مدينة جدة، ضمن موسم جدة الموسيقي.

جاء ذلك الإعلان من خلال حساب ”موسم جدة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وتزامن قدوم الأمريكية جانيت جاكسون مع اعتذار المطربة نيكي ميناج عن إحياء حفلتها بموسم جدة الموسيقي، عقب حملة هجوم شرس تعرضت له، وبررت إلغاءها الحفل للدفاع عن حقوق المرأة والمثليين.

ومن المقرر انضمام الـ“دي جي“ العالمي ستيف أوكي، إضافة إلى المطرب البريطاني ليام باين، ومغني الراب الشهير 50 سنت، إلى حفلات موسم جدة الموسيقي، الذي شارك فيه أكثر من مطرب عالمي أبرزهم ماريا كاري.