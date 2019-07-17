السعودية تخصص رابطًا إلكترونيًا للقطريين الراغبين في أداء الحج

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية رابطًا إلكترونيًا للمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن الوزارة قولها إنّها ”أنهت كافة الترتيبات اللازمة لخدمة الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، حيث خصصت الوزارة الرابط الإلكتروني (https://qh1440.haj.gov.sa)؛ لتمكينهم من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم“.…