وزير داخلية اليمن يبحث ملفات أمنية مع مسؤولين سعوديين بالرياض

توجه وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، اليوم الأربعاء، إلى الرياض، في زيارة يبحث خلالها ترتيبات الملف الأمني في المحافظات اليمنية المحررة من الحوثيين، مع الحكومة السعودية.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية اليمنية، فإن الميسري الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الحكومة، توجه إلى الرياض في زيارة عمل رسمية تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من القيادة السعودية.

وسيجري الميسري خلال الزيارة، سلسلة مباحثات أمنية تتضمن ترتيبات الملف الأمني وتحمل وزارة الداخلية اليمنية المسؤولية الأمنية الكاملة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة من الحوثيين، حسب المصدر.

كما ستتناول الزيارة، ”بحث سبل تدعيم التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين وتأسيس غرفة عمليات أمنية مشتركة“.

وسيلتقي الوزير اليمني خلال زيارته إلى الرياض، نظرائه من المسؤولين بوزارة الداخلية السعودية، لاستكمال مناقشة عدد من الملفات، من ترتيب عمل القوات الأمنية المختلفة، وفقًا للوزارة.