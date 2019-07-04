النيابة العامة السعودية تحقق في وفاة طالبة بجامعة حائل

وجه النائب العام في السعودية، سعود المعجب، اليوم الخميس، بفتح تحقيق في وفاة طالبة جامعية داخل جامعة حائل، بعد تصاعد الجدل بشأن الحادثة، عقب اتهام حارسات الأمن بعرقلة وصول المسعفين لإنقاذها كونهم رجالًا.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق في ملابسات وفاة الطالبة فاطمة الشمري، والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم.

وأضافت أن التوجيه تضمن إجراء الكشف على جثمان الطالبة من قِبَل الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، واستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.

وتوفت الطالبة الشمري الثلاثاء الماضي خلال وجودها في الجامعة، بعد أن تعرضت لحالة تشنج بشكل مفاجئ، قبل أن تسقط مغشيًّا عليها وتفشل محاولات إسعافها عبر الهلال الأحمر السعودي.

ووجهت بعض طالبات الجامعة، انتقادات حادة لحارسات الأمن، متهمات إياهن بعرقلة وصول فريق الإسعاف إلى داخل الجامعة بحجة وجود رجال بينهم، إذ يحظر على الرجال دخول القسم النسائي في الجامعة.

وأعلنت إدارة الجامعة عن فتح تحقيق في الحادثة بعد تلك الاتهامات، كما أمرت إمارة منطقة حائل بفتح تحقيق موسع في الحادثة ذاتها، فيما أكد الهلال الأحمر في منطقة حائل، أن فريقه الإسعافي وصل في غضون 7 دقائق إلى بوابة الجامعة، لكن تم تأخير دخوله عند البوابة لـ 17 دقيقة.

وتفصل السعودية بين الجنسين في مراحل التعليم، ويقتصر الكادر التدريسي والإداري في الأقسام النسائية بالمدارس والجامعات على النساء فقط، بما في ذلك حارسات الأمن اللاتي يمنعن دخول الرجال إلى تلك المدارس أو الأقسام.