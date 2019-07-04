السعودية تصرف دفعة إعانات جديدة لـ300 ألف متعطل عن العمل ضمن برنامج ”حافز“

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية (هدف)، اليوم الخميس، إيداع دفعة نقدية جديدة في حسابات أكثر 300 ألف متعطل عن العمل من الجنسين، يستفيدون شهريًا من برنامج ”حافز“ الخاص بالمتعطلين عن العمل في البلاد.

وبلغ مجموع المستحقات المالية في الدفعة الجديدة المخصصة لشهر يونيو/حزيران، 458 مليون ريال، موزعة على أكثر من 300 ألف من المسجلين في برنامجي ”حافز- البحث عن عمل“ و“حافز- صعوبة الحصول على عمل“.

وأوضح البرنامج التابع لوزارة العمل، أن عدد المستفيدين من برنامج ”حافز- البحث عن عمل“، تجاوز 158 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج ”حافز- صعوبة الحصول على عمل“، أكثر من 141 ألف مستفيد ومستفيدة.

وبين المشرفون على البرنامج أن عدد من التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجَي ”حافز“ لشهر يونيو/حزيران، بلغ 2379 مستفيدًا ومستفيدة، منهم 1373 من الإناث و 1006 من الذكور.

وتقدّم وزارة العمل دعمًا ماديًّا شهريًّا للمتعطلين عن العمل من الجنسين وفق شروط، لحين حصولهم على وظائف، بعد اتباع دورات تدريبية يوفرها لهم صندوق ”هدف“.

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج ”حافز- البحث عن عمل“، 2000 ريال شهريًّا، فيما تنخفض بالنسبة للمسجلين في برنامج ”حافز- صعوبة الحصول على عمل“ إلى 1500 ريال شهريًّا للأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم 1250 ريالًا للأشهر الأربعة الثانية، ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة.

وتسعى السعودية جاهدة لخفض نسبة البطالة التي تقارب 13% في المتوسط بين الجنسين، وتعتزم خفضها إلى 7% في العام 2030، وهو موعد نهاية تطبيق خطة تغيير اقتصادي عملاقة، تتضمن توفير وظائف ومساكن وجلب استثمارات خارجية.