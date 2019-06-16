مجهولون يعتدون على مسجد في المغرب ويحرقون نسخًا من القرآن (صور)

فوجئ طلبة مقيمون في الحي الجامعي بمدينة الراشيدية جنوب المغرب، بتخريب طال المسجد الذي يؤدون فيه صلاتهم من قبل مجهولين، وهو أمر يحدث لأول مرة في المغرب.

ولاحظ الطلبة عند وصولهم لأداء صلاة الظهر يوم الأحد، التخريب الذي طال تجهيزات المسجد التابع للحي، حيث تم تكسير نوافذه وبوابته حسب موقع ”اليوم 24“ المحلي.

كما اكتشفوا أن بعض المصاحف التي كانت موجودة بخزانة المسجد تعرضت للتمزيق والحرق.

وأثارت الواقعة غضب الطلبة، خصوصًا أن مدينة الراشيدية تعتبر من المدن المحافظة في المغرب، بحسب الموقع ذاته.

ولم يعرف لحد الساعة من أقدم على الإساءة للمسجد، وما الدوافع وراء هذا التصرف.