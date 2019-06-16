وصلة إعلانية ”تحرض“ على الإرهاب تثير الجدل بالمغرب (فيديو)

وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الحكومية في المغرب، إنذارًا إلى القنوات التلفزيونية، بسبب وصلة إشهارية (إعلانية) خاصة بشركة الاتصالات ”أورانج“، قالت إنّها تشكل ”تطبيعًا مع فعل الالتحاق بأماكن تضم تنظيمات إرهابية“.

وقالت الهيئة في إنذارها، إنّها سجلت في إطار تتبع البرامج السمعية البصرية، تضمن الوصلة الإشهارية الخاصة بشركة الاتصالات ”أورانج“، التي تم بثها من خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، مشهدًا فيه مقطع غنائي بالعبارات التالية: ”ندير (إعمل) سلفي مع عمار ونعيط (أنادي) لولد عيشة واخا يكون في قندهار“.

واعتبرت الهيئة أنّ ”تضمن هذه الوصلة الإشهارية في أحد مشاهدها صورًا لمجموعة من الشباب بزي عبارة عن جلابيب قصيرة ضمنهم شاب ملتح، مرفوقة بالعبارات المذكورة، مما يحيل نظرًا لعناصر المشهد المذكور إلى تواصل هاتفي طبيعي بأحد أبناء الحي المتواجد بمنطقة قندهار الأفغانية“.

وسجّل المصدر ذاته أن ”البعد الرمزي لهذه الإحالة الجغرافية، ولهيئة شخوص المشهد المذكور، إضافة إلى الإحالة الضمنية على ظاهرة التحاق بعض الشباب المستقطب بتنظيمات محظورة؛ من شأنه وإن لم يكن حثّا صريحًا، أن يشكل تطبيعًا، عن طريق الفكاهة، مع فعل الالتحاق بكيانات ومناطق تشتهر بكونها مراكز تنظيمات مصنفة على أنها إرهابية“.

وشددت الهيئة على أن ”مضمون الإعلان لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بالالتزامات الأخلاقية العامة“.