للمرة الثانية.. ضبط برلماني يغش في امتحانات الثانوية العامة بالمغرب

بعد الجدل الكبير الذي أثاره نور الدين قشيبل، النائب المغربي عن حزب العدالة والتنمية، المضبوط وهو يغش في امتحانات الثانوية العامة، ضُبط نائب آخر عن نفس الحزب (الحاكم)، اليوم الأربعاء، متلبسًا بالغش أثناء اجتيازه اختبار اللغة الإنجليزية المدرج ضمن امتحانات الثانوية العامة.

وذكر موقع قناة ”تيلي ماروك“ المحلي أن لجنة المراقبة ضبطت مستشارًا جماعيًا ينتمي لحزب العدالة والتنمية، متلبسًا بالغش أثناء اجتيازه امتحان اللغة الإنجليزية للسنة الثانية باكالوريا -أحرار.

ويتعلق الأمر – بحسب المصدر ذاته- بالمدعو ”إسماعيل بنسليمان“، وهو مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية في الجماعة القروية ”تيسة“ التابعة لإقليم تاونات شمال البلاد.

وأكد الموقع المحلي، أنّ ”لجنة المراقبة ضبطت بحوزة المستشار هاتفًا نقالًا من الجيل الجديد أثناء اجتيازه الامتحان“، لافتًا إلى أنّ ”اللجنة احتجزت الهاتف وحررت محضر غش في حقه، في أفق إحالة المحضر على لجنة محاربة الغش بجهة فاس مكناس“.

وقبل أيام هزّت فضيحة مماثلة بيت حزب العدالة والتنمية، وذلك إثر ضبط البرلماني البارز نور الدين قشيبل، متلبسًا بـ“الغش“ في امتحانات الثانوية العامة في مدينة الرباط.

وتنتظر ”قشيبل“عقوبة تأديبية بحرمانه من اجتياز الامتحان لسنتين متتاليتين، ويمكن أن تتسع العقوبة لتصبح جنائية، وفق المادة الـ8 من القانون الجنائي، حيث يواجه عقوبة ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار، بحسب ما ستُسفر عنه التحقيقات والمحاكمة.