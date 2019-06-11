الأردن يحذر إسرائيل من عواقب استفزازاتها في المسجد الأقصى

أدانت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، ”استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى“، وحذّرت من عواقب ”التصرفات الاستفزازية“ ضده.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان صدر عنه ”استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، التي كان آخرها اقتحام الحرم من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي وعدد من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء“.

واعتبر الدبلوماسي الأردني، استفزازات إسرائيل، بأنها ”تشكل خرقًا للقانون الدولي وتزيد التوتر“، وطالب إسرائيل ”بوقف كل ممارساتها الاستفزازية واعتداءاتها على المقدسات فورًا، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي“.

كما دعا القضاة إسرائيل إلى ”احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس، بصفتها الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن إدارة شؤون الحرم كافة بموجب القانون الدولي“.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية، هي المشرف الرسمي على الأقصى وأوقاف القدس بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظت المملكة الأردنية بحقها في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق ”الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات“ في فلسطين.