مصرع 15 شخصًا من جنسيات مختلفة بحادث سير مروع في دبي

مصرع 15 شخصًا من جنسيات مختلفة بحادث سير مروع في دبي

المصدر: إرم نيوز

توفي خمسة عشر شخصًا وأصيب خمسة آخرون من جنسيات مختلفة في حادث سير مروع على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع الحادث لحافلة ركاب على متنها 31 راكبًا وتحمل لوحة أرقام سلطنة عمان، بحسب موقع صحيفة الإمارات اليوم.

ووفقًا لما ذكرته ”شرطة دبي“ على ”تويتر“ فإن الحادث وقع مساء الخميس  عند الساعة 5:40 وتحديدًا عند ”مخرج الراشدية“ المؤدي إلى محطة المترو.

من جهتها نشرت شركة مواصلات عمان بيانًا حول الحادث على حسابها بموقع تويتر، مشيرة إلى تعليق رحلاتها بين العاصمة العمانية مسقط ومدينة دبي حتى إشعار آخر.

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