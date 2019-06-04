سلطنة عمان تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت سلطنة عمان أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.

وكانت دول مثل بروناي وباكستان وسلطنة عمان بدأت شهر رمضان 7 مايو/ أيار الماضي، متأخرة بيوم واحد عن أغلب الدول الإسلامية، لذلك تحرت الهلال الثلاثاء.

والإثنين، أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات وقطر والكويت ولبنان والجزائر وليبيا، أن الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت كل من مصر وفلسطين والأردن وتونس أنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن اليوم هو المتمم لرمضان، والأربعاء، الخامس من الشهر الجاري، هو أول أيام العيد.

وشهدت كل من سوريا واليمن والعراق انقسامًا بشأن غرة شهر شوال، فبينما أعلنت جهات أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، قالت أخرى إن العيد يبدأ الأربعاء.