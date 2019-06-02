فقدان 8 متسلقين في ثاني أعلى قمة بالهند

يبحث عشرات المسعفين عن 8 من متسلقي جبال فقد أثرهم على قمة ناندا ديفي (7826 مترًا)، ثاني أعلى جبل في الهند، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.

والمتسلقون هم أربعة بريطانيين وأمريكيان وأسترالي وهندي.

وتسلق الثمانية في الجانب الشرقي من ناندا ديفي القريب من الصين، وكان يفترض بهم أن يعودوا إلى المخيم الأساس في 26 أيار/ مايو الماضي، إلا أن المجموعة بقيادة البريطاني مارتن موران، الذي تسلق بنجاح هذا الجبل مرات عدة، لم تعد إلى مخيم مونسيياري في ولاية أوتاراخاند الهندية، منذ أن باشروا عملية التسلق في 13 أيار/ مايو الماضي.

وقال القاضي من منطقة بيتوراغار، حيث يقع الجبل، فيغاي كومار جوعدانده: ”لقد حشدنا الوسائل لتحديد مكانهم عندما لم يعودوا إلى المخيم إلا أن سوء الأحوال الجوية يبطئ العمليات“.

وأوضح أن تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج على مدى أسبوع في المنطقة جعل المراقبة الجوية صعبة.