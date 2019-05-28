ثور هائج يقتحم حشدًا كبيرًا للشيعة في الهند (فيديو)

اقتحم ثور هائج موكبًا دينيًا للشيعة في الهند، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وكان الحشود الذين قُدر عددهم بـ250 ألف شخص يحيون ما تسمى ”ذكرى استشهاد الإمام علي“ عندما اخترق الثور الحشود، أمس الإثنين، في مدينة لكناو في شمال البلاد.

ويظهر مقطع فيديو صادم اللحظة التي أصبح فيها الثور طليقًا.

ومع انتشار الذعر وسط الحشود تمكنت مجموعة من الشباب من الإمساك بقرون الثور وإبعاده، وفقًا لصحيفة ”ذا تايمز أوف إنديا“.

وألقى المشيعون اللوم على السلطات المحلية لفشلها في إقامة حواجز السلامة المناسبة لحمايتهم من الحيوانات الضالة.

وبدأت السلطات تحقيقًا بعد أن ظهر مقطع فيديو للحادث المروع.