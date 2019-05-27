مسلمان يتعرضان لاعتداء عنصري في الهند

تعرض مسلمان لاعتداء عنصري من قبل أشخاص مجهولين في مدينتين بالهند.

وذكرت صحيفة ”تايمز أوف إنديا“، اليوم الإثنين، أن 6 أشخاص مجهولين أوقفوا محمد بركات علام (25 عامًا) في مدينة ”جورجاون“ القريبة من العاصمة نيودلهي، واعتدوا عليه.

وأفاد علام، في إفادته للشرطة، أن الأشخاص قطعوا طريقه بعد خروجه من مسجد، وضربوه بالعصي، ونزعوا طاقيته من على رأسه.

وأضاف أن المعتدين أجبروه على ترديد شعارات هندوسية، وهددوا بإجباره على أكل لحم الخنزير في حال رفض ترديد الشعارات.

وأشار أنه وفي وقت لاحق، استقل المعتدون 4 دراجات نارية وغادروا المكان.

من جهة أخرى، نقلت وكالة ”Press Trust of India“ الهندية الإخبارية، عن مسؤول في الشرطة يدعى راجيف كوما قوله، إنهم أعدوا تقريرًا أوليًا حول الحادث، وإنهم يتفحصون تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المهاجمين.

وفي مدينة ”بجساراي“ التابعة لولاية بهار، تعرض الشاب المسلم محمد قاسم لاعتداء على يد شخص مجهول، بسبب اسمه.

وذكرت مصادر في الشرطة أن شخصًا أوقف قاسم وسأله عن اسمه، ثم قال له اذهب إلى باكستان، بعد أن علم أنه مسلم، ثم أطلق النار عليه.

وانتشر في شبكة الإنترنت، تسجيل مصور لقاسم وهو مصاب بإطلاق نار، ويروي ما حدث له.

وأكد أواكاش كومار، المسؤول الأمني في المدينة، صحة الفيديو.

ولم توقف السلطات الأمنية بعد المتهم بإطلاق النار على الشاب محمد قاسم.