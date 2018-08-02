بالفيديو والصور.. مغامر يتسلق أطول جدار في العالم دون حبال التسلق

نجح جورج كينج مغامر بريطاني في تسلق جدار Excalibur أطول جدار في العالم قائم ذاتيًا، وذلك بدون استخدامه حزامًا أو حبال التسلق.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، أن كينج (18 عامًا)، يُعد أول متسلق للجدار الذي دشن منذ عقود في مركز “جمنازيوم” لتسلق الصخور في مدينة خرونينغن الهولندية، ويبلغ ارتفاعه 121 قدمًا.

ونفّذ الشاب البريطاني مغامرته في أقل من 15 دقيقة، بدون أي خطأ، حيث وصف تجربته خلال تسلق الحائط المنحدر بشدة بالنشوة الرائعة.

وقال للصحيفة البريطانية إنه شاهد الجدار عندما كان في سن العاشرة عبر يوتيوب، وقال في نفسه آنذاك “يومًا ما سأتسلقه”، وبمرور السنوات تدرب “كينج” بجدية على تسلق المرتفعات، وحقق حلمه أخيرًا.

ولدى “كينج” مؤسسة يهدف من خلالها إلى مساعدة أي شخص في إظهار شغفه لإثبات معنى لحياتهم، مثل شغفه في التسلق.