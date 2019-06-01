انهيار حارسين ملكيين أثناء تدريبات الاستعداد لعيد ميلاد الملكة إليزابيث (صور)

أظهرت صور نشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لحظة انهيار اثنين من عناصر الحرس الملكي البريطاني، خلال التدريب على عرض عيد ميلاد الملكة إليزابيث.

سارع المسعف لمساعدة حارسين على النهوض بعد انهيارهما خلال الجولة الثانية من التدريبات الاستعدادية للاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملكة، والتي بلغت 93 عامًا في 21 نيسان أبريل الماضي، ومن المقرر إقامته الأسبوع المقبل.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ستشمل احتفالات عيد ميلاد الملكة إليزابيث عرضا بحرس الخيول في لندن، ولكن يبدو أن ظروف التدريب كانت قاسية، حيث أدى ارتفاع درجة حرارة العاصمة، إلى إغماء 2 من الحراس المشاركين في العرض.

وتم استئناف التدريب بعد انهيار 2 من الحراس، وشوهد الأمير ”أندرو“، دوق يورك، وهو يتفقد الحارسين المنهارين من على متن حصانه.

والشهر الماضي، اصطف حوالي 1450 جنديًا و400 موسيقي في موكب ”حراس الخيول“ قبالة قصر ”وايت هول“ في أول جولة من التدريبات لمسيرة ”تروبينج ذا كولور“، والتي ستشهد خروج أفواج من البريطانيين إلى شوارع المدينة للاحتفال بعيد ميلاد الملكة.

وسيشمل الاحتفال الملكي بعيد ميلاد الملكة إليزابيث، والذي سيعقد في 8 حزيران يونيو، أداء القوات التحية الملكية للملكة، واستعراض جوي فوق قصر باكنغهام.