أسانغ ”متوعك“ ولندن ترجىء النظر في ترحيله إلى الولايات المتحدة‎

المصدر: أ ف ب

تأجلت حتى حزيران/يونيو جلسة النظر في الطلب الأمريكي لترحيل جوليان أسانغ، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة لاتهامه بالتجسس، وذلك بعدما قال محاميه للمحكمة البريطانية الخميس، إن موكله ”متوعك“.

ووجهت الولايات المتحدة للأسترالي أسانغ (47 عامًا) 18 تهمة. وكان يختبئ في سفارة الأكوادور في لندن لمدة سبع سنوات إلى حين اعتقاله، في 12 نيسان/أبريل.

ومنذ ذلك أعادت السويد فتح التحقيق في اتهامات الاغتصاب ضد أسانغ، ويمكن أن تتقدم بطلب لترحيله.

وعقدت محاكمة ويستمنستر في لندن جلسة استماع قصيرة الخميس، أجلت خلالها قضية الطلب الأمريكي إلى 12 حزيران/يونيو.

وقالت القاضية إيما اربوثنوت إن أسانغ ”يشعر بتوعك“، وقد يتم عقد الجلسة التالية في سجن بيلمارش حيث يقضي أسانغ سجنًا لمدة 50 أسبوعًا؛ بعد إدانته بانتهاك الكفالة. وذكرت: ”ربما يكون من المريح للجميع عقد الجلسة هناك“.

والأربعاء، أعرب موقع ويكيليكس عن ”القلق البالغ“ على حال أسانع الصحية، وقال الموقع الذي نشر آلاف الوثائق السرية من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكية حول العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق، إنه تم نقل أسانغ إلى عنبر الرعاية الصحية في السجن.

وذكر في بيان، أنه ”خلال الأسابيع السبعة التي أمضاها في بيلمارش واصلت صحة أسانغ التدهور وخسر كثيرًا من الوزن“. وأضاف أن ”قرار سلطات السجن نقله إلى العنبر الطبي يتحدث عن نفسه“.

ووقف نحو 30 من مؤيدي أسانغ أمام مبنى المحكمة وهم يرتدون أقنعة كتب عليها أسانغ، وهتفوا ”نريد العدالة“ و“أوقفوا قتل أسانغ“.

وتندرج 16 من التهم الأمريكية في إطار قانون التجسس، وتتعلق بالحصول على معلومات سرية ونشرها. وتتصل تهمة أخرى بأنشطة القرصنة.

وفي حال إدانته بالتهم الـ18 كلها، يمكن الحكم على أسانغ بالسجن 175 عامًا.