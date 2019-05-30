أردنيان تعرضا لحادثة اختطاف في سوريا يعودان للمملكة عبر معبر نصيب ”صور“

وصل مواطنان أردنيان إلى أراضي المملكة، بعد أيام من تعرضهما للاختطاف داخل سوريا، على ما أعلنت عائلتاهما يوم الخميس.

وبثت وسائل إعلام أردنية محلية مشاهد للحظة وصول الأردنيين إلى معبر جابر نصيب الحدودي بين المملكة وسوريا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، قبل أيام، متابعتها لحادث اختطاف مواطنيها الاثنين داخل الأراضي السورية، فيما بيّنت التحقيقات الأولية أن اختطافهما جرى بسبب خلافات مالية مع مواطن أردني يقيم في مدينة الرمثا القريبة من الحدود السورية.

وأفاد مقربون من المواطنين اللذين وصلا للأردن، أنه تم الإفراج عنهما بعد تسوية خلافهما المالي مع التاجر الأردني.

وكانت الجهة الخاطفة، ولم تعلم بعد، تطالب بفدية مقدارها 90 ألف دولار لإطلاق سراحهما.

وعادة ما يتم احتجاز مواطنين أردنيين داخل الأراضي السورية، على يد السلطات الأمنية، وذلك منذ افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي قبل نحو عام، لكنها المرة الأولى التي يتعرض فيها مواطن أردني لحادثة اختطاف مدبرة من هذا النوع.