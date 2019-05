من الاختطاف إلى القتل.. إعدام ”مغتصب النساء“ بعد 35 عامًا على ارتكاب جرائمه

View this post on Instagram

أعدم سفاح أمريكي في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد 35 عامًا على اغتصابه 8 نساء على الأقل وقتلهن في منطقة تامبا. . ونفذ حكم الاعدام بروبرت لونغ (65 عامًا) بحقنة قاتلة في سجن ولاية فلوريدا في ريفورد على ما أوضحت ناطقة باسم سلطات السجون في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الإعدام حصل "من دون مشاكل". . وكان حكم على لونغ بالإعدام في شهر أيلول/سبتمبر من عام 1985 بعد إدانته بتهمة قتل شابة قبل عام على ذلك، وخلال التحقيق اعترف بـ7 جرائم قتل أخرى والكثير من عمليات الاغتصاب. . وكان يختار ضحاياه من خلال إعلانات مبوبة في الصحف المحلية، وكان يتصل بالنساء اللواتي وضعن إعلانات بيع ويتوجه إلى منزلهن ويغتصبهن، وقد أطلقت عليه وسائل الاعلام لقب "مغتصب الإعلانات المبوبة".