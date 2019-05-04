انزلاق طائرة ”بوينغ 737“ إلى نهر في فلوريدا وإصابة 21 شخصًا

انزلقت طائرة من طراز بوينغ 737 تقل 143 شخصًا من على مدرج مطار إلى مياه نهر ”سانت جونز“ في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة عسكرية خلال عاصفة رعدية، ما أدى إلى إصابة 21 شخصًا.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على ”تويتر“، إن ”كل الأشخاص الذين نُقلوا إلى مستشفى للعلاج وعددهم 21 شخصًا حالتهم طيبة“.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800، قادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا، وعلى متنها 136 راكبًا، إلى جانب طاقم مؤلف من 7 أفراد، وقد سقطت بالنهر في نهاية المدرج بقاعدة ”جاكسون فيل“ الجوية التابعة للبحرية نحو الساعة 9.40 مساء بالتوقيت المحلي بحسب ما قال متحدث باسم قاعدة فلوريدا الجوية.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على ”تويتر“ إن ”كل الموجودين على متن الطائرة أحياء وتم حصرهم“، وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي إير انترناشيونال وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تمامًا.

وقال ليني كيري، رئيس بلدية جاكسونفيل على ”تويتر“، إن ”الرئيس دونالد ترامب اتصل به ليعرض عليه المساعدة“.

وأعلن متحدث باسم القاعدة الجوية التابعة للبحرية الأمريكية، في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، أن ”طائرة تجارية من طراز بوينغ 737 هبطت على سطح مياه نهر سانت جونز قرب جاكسونفيل“.

و“ميامي إير انترناشيونال“ شركة طيران للرحلات الشارتر وتملك أسطولًا من طائرات بوينغ 737-800.