مقتل 3 أشخاص جراء إعصار عنيف وسط الولايات المتحدة

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 3 أشخاص جراء إعصار عنيف ضرب ولاية ميسوري وسط الولايات المتحدة.

وأصدرت الجهة المختصة، تحذيرًا من سوء الأحوال الجوية لسكان جيفرسون سيتي، عاصمة ولاية ميسوري التي وقعت فيها أضرار جسيمة، فيما نشرت دائرة الأمن العام في هذه الولاية عبر تغريدة عددًا من الصور لخطوط كهرباء متقطعة وأشجار مقتلعة.

وقتل 3 أشخاص في غولدن سيتي (270 كلم جنوب غرب جيفرسون سيتي) وأصيب آخرون ”كثيرون“ بجروح في مدينة كارل جانكشن المجاورة، كما أوضحت الوزارة.

وذكرت أجهزة الأرصاد الجوية في تغريدة، ”تأكد وصول إعصار عنيف، سارعوا الى الاحتماء!“. وهطلت أمطار غزيرة على ميسوري وأوكلاهوما المجاورة وكنساس، وتعرضت للبرد والرياح والصواعق.

واستمرت التحذيرات من سوء الأحوال الجوية، الخميس، بالقرب من سانت لويس بولاية ميسوري.

وفي أوكلاهوما، قال ”جي.تي. بينوم“ رئيس بلدية تولسا، إنه طلب من السكان الذين يقطنون على مقربة من المناطق المحاذية لسد على بحيرة كيستون، إخلاء منازلهم بسبب خطر الفيضانات.