إنقاذ مواطن كويتي تعطل قاربه في المياه الإقليمية السعودية

أنقذ حرس الحدود السعودي، اليوم الإثنين، مواطنًا كويتيًا يرافقه شخص هندي الجنسية تعطل قاربهما بعرض بحر الخليج العربي، وفقًا لما نشرتهُ وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن بلاغًا ”ورد من عمليات خفر السواحل الكويتي لمركز تنسيق البحث والإنقاذ في الدمام (DMRCC) يفيد بتلقيهم اتصالًا هاتفيًا من مواطن كويتي“.

وبين أن المواطن الكويتي طلب المساعدة في ذلك الاتصال من خفر السواحل الكويتي، بعد أن تعرض قاربه لعطل في البحر أثناء توجهه من جزيرة أم المرادم الكويتية باتجاه مملكة البحرين، قبل أن ينقطع الاتصال به.

وأضاف المقدم القريني أنه تم تمرير البلاغ لقيادة حرس الحدود في قطاع الخفجي، التي كلفت الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ بعمليات البحث“.

وأشار إلى أن فرق البحث استطاعت ”العثور على القارب المتعطل في المياه الإقليمية السعودية، وعلى متنه جميع البحارة، وهم بصحة جيدة، حيث تم تقديم المساعدة، وقطر القارب وتسليمه لخفر السواحل الكويتي“.

ودعا المقدم القريني جميع مرتادي البحر إلى اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها.