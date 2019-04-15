قاد مركبته بإطارين.. الإطاحة بـ“مفحط“ متهور في السعودية (صور)

ضبطت شرطة المرور السعودية في منطقة تبوك شمالي المملكة سائق مركبة مارس التفحيط بها، وقادها على إطارين جانبيين في أحد الشوارع الرئيسية.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي، على ”تويتر“: ”مرور منطقة تبوك يضبط قائد المركبة الذي كان يمارس الاستعراض ويقودها بشكل متمايل على الإطارين الجانبيين“.

وأضاف أنّه ”سيحال قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق عقوبة التفحيط المقررة في نظام المرور“.

مرور منطقة تبوك يضبط قائد المركبة الذي كان يمارس الاستعراض ويقودها بشكل متمايل على الإطارين الجانبيين، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق عقوبة التفحيط المقررة في نظام المرور.#المرور_السعودي pic.twitter.com/8SISMaY3pm — #المرور_السعودي (@eMoroor) April 15, 2019

يشار إلى أنّ هواة التفحيط في السعودية يلجأون لممارسة رياضتهم الخطرة في الطرقات العامة، حيث يتجمع جمهور كبير لمتابعة المتسابقين، وكثيرًا ما ينتهي الأمر بحوادث أليمة.

ورغم العقوبات القانونية التي تصل السجن والغرامة، والجهود الأمنية المبذولة ووضع المطبات الاصطناعية والحواجز الأسمنتية داخل المساحات السكنية، وتوعية وتثقيف المجتمع بسلبياتها للمساهمة في الحد من انتشارها، إلا أن هذه الظاهرة ظلت منتشرة بشكل مقلق على الصعيدين الأمني والاجتماعي.