مقتل فلسطيني شنقًا في رام الله.. وآخر بطلق ناري بالخطأ في غزة

قتل شابان فلسطينيان، اليوم الجمعة، في حادثين منفصلين بمدينة رام الله بالضفة الغربية، وجباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب حسام الزين (18 عامًا) من مدينة جباليا شمال قطاع غزة ، لقي حتفه بعد إصابته بطلق ناري خرج من سلاحه عن طريق الخطأ.

وأضافت المصادر أن الشاب وصل إلى المستشفى الإندونيسي شمال غزة، جثة هامدة بعد إصابته بطلق ناري في الصدر.

وفي حادثة منفصلة، عثرت الشرطة الفلسطينية على شاب مشنوق في إحدى الشقق قيد الإنشاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات، اليوم الجمعة، إن الشرطة والنيابة العامة برام الله باشرت التحقيق بظروف وفاة شاب (26 عامًا) وجد مشنوقًا بشقة قيد الإنشاء بحي الطيرة.

وشهدت الأيام الماضية العديد من الأحداث المشابهة، وتحاول الشرطة الفلسطينية الوقوف على أسباب زيادة معدلات الجريمة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الفلسطينيون.