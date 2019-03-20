دعوات للتصعيد الشامل في الضفة الغربية وغزة الجمعة‎

أعلنت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.

ودعت، في بيان صحفي، إلى المشاركة في الوقفة التي دعت إليها على دوار المنارة يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمناسبة الذكرى الـ 51 لمعركة الكرامة الخالدة، وتأكيدًا على حتمية النصر.

كما دعت إلى اعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني شامل على نقاط الاحتكاك والتماس على مدخل البيرة الشمالي، وبلعين، ونعلين، وبيت سيرا، وجبل الريسان، والمغير، والدعوة لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الجبناء، والتأكيد على حق شعبنا في كفاحه الوطني حتى النصر والحرية.

وعم الإضراب الشامل، اليوم، محافظتي نابلس وسلفيت، حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.

وشمل الاضراب كافة مناحي الحياة التجارية، وأغلقت الجامعات وبعض المدارس أبوابها، وكذلك المصارف، التزامًا بالحداد الوطني في نابلس، فيما سيعم الإضراب محافظة سلفيت حتى الساعة السادسة مساء.

حراك غزة

في الإطار ذاته، أعلن الحراك الشعبي ”بدنا نعيش“ المتواصل في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، تأجيل الإضراب الشامل والعصيان المدني، إلى يوم غدٍ الخميس، وبعد غد، وأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة في العراء، رفضًا للاتهامات التي يوجهها خطباء ميليشيا ”حماس“ من على المنابر تجاه أبناء شعبنا المحتجين.

جاء ذلك في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، حيث يتواصل الحراك رغم سياسات ميليشيا ”حماس“ الإجرامية من قمع وتعذيب ومطاردة واعتقال وزج في السجون ومراكز التحقيق وحتى في بيوت الله التي حولتها إلى مرتع لتعذيب أهالي غزة، وضد المواطنين العزل المشاركين في احتجاجات سلمية في مختلف مدن ومخيمات القطاع.

وأكد الحراك أن فعالياته الاحتجاجية السلمية مستمرة، حتى تستجيب حكومة ”حماس“ المسيطرة في غزة بالحديد والنار لمطالب أبناء شعبنا المشروعة، مؤكدًا الالتزام بـ“الإضراب الشامل والعصيان المدني ليومي الخميس والجمعة الموافقين لـ 21 و 22 آذار الحالي، والتجمع لأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة في العراء، رفضًا لهيمنة السياسة والاتهامات التي يوجهها خطباء (ميليشا) حماس من على المنابر تجاه أبنائنا المحتجين“.

ودعا أهالي المعتقلين والمطاردين والمصابين إلى التوجه لأداء صلاة الجمعة أمام منزل ما يسمى برئيس المكتب السياسي لميليشيا حماس، إسماعيل هنية، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم، ومحاسبة من أصدر قرارات السجن والتعذيب والمطاردة، وتقديم من تسبب بالإصابات لمحاكمات قانونية فورية، والتأكيد على التوقف عن ملاحقة المحتجين في محافظات قطاع غزة.

كما دعا إلى البدء بفعالية التصفير وقرع الأواني من البيوت الساعة الثامنة مساء خلال يومي الاضراب ولمدة نصف ساعة، موجهًا التحية لأبناء شعبنا في الشتات، وخاصة المخيمات الفلسطينية، وندعوهم لوقفات احتجاجية يوم الجمعة 22/3 أمام سفارات دولة فلسطين لرفض القمع والملاحقة التي يتعرض لها إخوانهم في قطاع غزة الصامد.

المزاج الشعبي

من جهة أخرى، كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن نسبة 74% (ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني) تعارض إجراء انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط، فيما أيدت شريحة تثمل 19% إجراءها.

وبحسب الاستطلاع، الذي كشف عنه مساء الثلاثاء، فإن نسبة 61% من عينة المسح تعارض إجراء انتخابات تشريعية فقط حتى لو جرت في الضفة والقطاع، فيما أيد 31% إجراءها.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن أغلبية من 54% تقول إنها لن تشارك في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط، وتقول نسبة من 41% إنها ستشارك بها.

كذلك تقول نسبة من 62% إنها لن تشارك في الانتخابات إذا كانت تشريعية فقط واقتصرت على الضفة الغربية فقط، فيما تقول نسبة من 29% إنها ستشارك بها.

وحول المجلس التشريعي، يرى 50% من المستطلعة آراؤهم أنه لو جرت انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط ولكن كان العديد من أعضاء المجلس المنتخب هم من سكان قطاع غزة، فإن المجلس التشريعي المنتخب سيكون في هذه الحالة ممثلاً للضفة والقطاع، فيما تقول نسبة من 34% إنه سيكون ممثلاً للضفة الغربية فقط.

وبين سكان قطاع غزة، تقول النسبة الأكبر (48%) إن هذا المجلس سيكون في هذه الحالة ممثلاً للضفة فقط، وتقول نسبة من 45% إنه سيكون ممثلاً للضفة والقطاع.

وعبر 54% عن عدم رضاهم عن حل المجلس التشريعي، فيما قال 37% إنهم راضون عن حله.

يذكر أنه قبل ثلاثة أشهر، أي قبل حل المجلس التشريعي، قالت نسبة من 47% إنها تؤيد حله، فيما قالت نسبة من 43% إنها تعارض ذلك.

كذلك، ترى نسبة 53% أنها ترى في حل المجلس التشريعي خطوة غير قانونية وغير دستورية، فيما تقول نسبة من 33% إنها خطوة قانونية ودستورية.