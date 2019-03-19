بعد الاعتداء عليه من ”حماس“.. الناطق باسم حركة فتح يصل رام الله لتلقي العلاج (فيديو)

وصل الناطق الرسمي باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، لتلقي العلاج عقب تردي حالته الصحية، بحسب المكتب الإعلامي للحركة اليوم الثلاثاء.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحركة فتح، منير الجاغوب: ”إنه تم تحويل الدكتور عاطف أبو سيف، الناطق باسم الحركة، من مستشفيات غزة إلى الضفة الغربية لتلقي العلاج لمتابعة حالته الصحية بعد تردي وضعه“.

وأضاف الجاغوب: ”الاعتداء على أبو سيف من قبل أجهزة حماس الأمنية، خلّف كسورًا وجروحًا بالغة الخطورة“، معتبرًا أن هذا يعبر عن العقلية الحمساوية المتطرفة في التعامل مع الخصوم السياسيين والقامات الوطنية.

وهاجم مسلحون مساء أمس الاثنين، الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، عاطف أبوسيف، واعتدوا عليه بالضرب بالهراوات والعصي ما أدى لإصابته بكسور في أطرافه.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن ”أبو سيف تعرض لمحاولة قتل على أيدي مسلحي حماس، أدت إلى إصابته بعدة كسور في رأسه وبقية أنحاء جسده“.

وأضافت الوكالة، نقلًا عن مصادر طبية، أن ”وضع أبو سيف خطير، وأنه يخضع لفحوصات طبية وصور طبقية في رأسه وبقية أنحاء جسده للوقوف على مدى خطورة الإصابات، ووضعه الصحي“.