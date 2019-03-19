قتيلان و 70 عالقًا تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى سكني في الهند

لقي شخصان مصرعهما، فيما علق نحو 70 آخرين في مبنى سكني مؤلف من 4 طوابق تعرض للانهيار بالكامل في الهند، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام إن العشرات نقلوا إلى المستشفيات، في ولاية ”كلرناتكا“ جنوب غربي البلاد جراء الانهيار.

وذكرت صحيفة ”Chauthi Duniya“ المحلية أن ”المبنى كان قيد الإنشاء، وكان حوالي 150 شخصًا موجودين داخله وقت الانهيار، منهم عمال البناء“.

وأضافت أنه تم ”نقل العشرات إلى المستشفى، ولقي شخصان منهم مصرعهما حتى الساعة 15:10 تغ“.

وتعمل الطواقم الطبية والسكان المحليون على إسعاف المصابين، بحسب الصحيفة، لافتة إلى إحضار آليات ثقيلة لإزالة الأنقاض، أملًا بالعثور على ناجين.

وكان طابقان من البناية مأهولين بالسكان، بعد أن تم تأجيرهما في وقت سابق، رغم عدم إتمام بناء كامل المبنى، وفقًا لصحيفة ”إنترناشونال بيزنيس تايمز“ المحلية.