الصين: كان لنا ”دور بناء“ في التهدئة بين باكستان والهند

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين لعبت ”دورًا بناء“ في تهدئة التوتر بين باكستان والهند، بعدما أوشك البلدان على الدخول في صراع الشهر الماضي عقب هجوم على قافلة شبه عسكرية هندية في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأكدت مصادر مطلعة على تطورات المواجهة بين البلدين، أنها ”كادت تخرج عن السيطرة، وأنه لم يمنع نشوب صراع أكبر سوى تدخل مسؤولين أمريكيين من بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون“.

وقال دبلوماسيون غربيون ومصادر حكومية في نيودلهي وإسلام أباد وواشنطن، إن الهند هددت في وقت من الأوقات بإطلاق 6 صواريخ على الأقل على باكستان، وإن إسلام أباد قالت إنها سترد بضربات صاروخية ”ثلاثة أمثال“ الضربة الهندية.

وأوضح وزير باكستاني، أن الصين والإمارات العربية المتحدة تدخلتا أيضًا لتهدئة التوتر بين الجارتين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أصدرته مساء الاثنين، ردًا على سؤال بشأن دور الصين في تهدئة الأزمة، إن ”التعايش السلمي بين باكستان والهند يصب في مصلحة الجميع“.

وأضافت أن الصين ”باعتبارها جارة ترتبط بعلاقات ودية مع البلدين شجعت على إجراء محادثات سلام ولعبت دورًا بناء في تهدئة الوضع المتوتر“.

وأشارت الوزارة إلى أن ”بعض الدول الأخرى بذلت جهودًا إيجابية في هذا الشأن أيضًا“.

وأعربت عن استعداد بكين أيضًا ”للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة تشجيع البلدين على الالتقاء في منتصف الطريق وتسوية الخلافات بالحوار والسبل السلمية“.