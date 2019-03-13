انهيار مبنى في نيجيريا وأنباء عن وجود 100 طالب تحت الأنقاض

انهار مبنى مكون من 3 طوابق يضم مدرسة، الأربعاء، بمدينة لاغوس في نيجيريا، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض.

وقالت صحيفة ”ديلي ترست“ المحلية، إن ”هناك مخاوف من مصرع العديد من الطلاب وإصابة عشرات، إثر انهيار المبنى في حي إيتافاجي“. لافتة إلى ”وجود أكثر من 100 طالب تحت الأنقاض“.

وهرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادث لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، حسب المصدر.

بدورها، ذكرت صحيفة ”ذا كابل“ المحلية أن ”طابقًا في المبنى المنهار يتم استخدامه مدرسة“، مشيرة إلى أن ”الحادث وقع أثناء وجود الطلاب في صفوفهم الدراسية“، مبينة أنه ”تم نقل بعض الضحايا إلى المستشفى“، دون مزيد من التفاصيل.