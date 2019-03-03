الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيق لشاب مصري طالب بـ“رحيل السيسي“

قرّرت نيابة أمن الدولة في مصر، اليوم الأحد، حبس الشاب أحمد محيي عبدالعاطي، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بسبب رفعه لافتة معارضة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء الحكم بعد جدل واسع حول مصير الشاب، الذي اختفى منذُ يوم الخميس الماضي، بسبب رفع لافتة كتب عليها ”ارحل يا سيسي“، حيثُ قامت قوات الأمن المتواجدة في الميدان بالقبض عليه، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأمس السبت، قدم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بلاغًا إلى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، بشأن واقعة اختفاء الشاب بعد القبض عليه.

وكان والد الشاب قد تقدم ببلاغ لنيابة وسط القاهرة يفيد أن الشاب اختفى عقب القبض عليه من ميدان التحرير ظهر يوم الخميس الماضي، ولم يظهر في أي نيابة مختصة حتى وقت تقديم البلاغ، ما يعد إخفاءً قسريًا.