هجوم ”شرس“ على الراقصة سما المصري بسبب ارتدائها النقاب

أثارت الراقصة المصرية سما المصري، الجدّل مجددًا بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مرتدية النقاب.

وعلّقت الراقصة المصرية على الصورة قائلة: ”أنا والنقاب في مهمة رسمية“، دون أن تذكر طبيعة المهمة.

لكن لم يحظ ظهور الراقصة، التي عادة ما تثير جدلًا حول ملابسها الجريئة واستعراض مفاتن جسدها، بقبول النشطاء الذين نصحوها بخلعه، وقالوا إنه ”غير لائق عليك“، نظرًا لتعمدها إثارة الجدل بصفة مستمرة.

وقال أحد النشطاء: ”مش لايق عليكِ خالص“، وأضاف آخر: ”يا ريت بلاش النقاب ربنا يهدينا جميعًا“، وتابع ثالث: ”أنتِ شوية نقاب وشوية قالعة، الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي“.