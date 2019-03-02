مصدر قضائي: مشاجرة بين سائقين سبب حريق محطة مصر

قال مصدر قضائي إن ستة متهمين في قضية حريق، أعقب تصادم جرار قطار بمصدات حديدية، في محطة القطارات المركزية، في القاهرة، أقروا بأن مشاجرة تسببت في الحادث.

وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصًا، وإصابة نحو 40 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة. وكان لمقاطع فيديو أذيعت من موقع الحادث، على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر بها ضحايا يجرون على أرصفة في محطة مصر، والنار ممسكة بهم بالكامل، وقع صادم على المصريين.

وقال المصدر: إن اعتراف المتهمين بأن مشاجرة تسببت في الحادث، جاء في جلسة تجديد حبسهم أمام قاضي المعارضات، بمحكمة شمال القاهرة، علي مدحت أبو حسين، حيث أمر بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين الستة، وبينهم سائق الجرار المنكوب، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمتي القتل الخطأ، والإهمال الجسيم، بحسب مصادر قضائية.

والخمسة الآخرون هم: مساعد السائق، وعامل مصاحب لهما، وسائق جرار آخر، ومساعده، وعامل مصاحب لهما.

وكان سائق الجرار المنكوب قال في مقابلة مع برنامج حواري تلفزيوني، إنه تشاجر مع سائق جرار آخر عندما وقع تصادم خفيف بين الجرارين خارج المحطة، وإنه فوجئ بالقطار يسير بدونه مسرعًا متجهًا إلى المحطة حيث وقع الحادث.

وأضاف السائق: ”أعتقد أنني جذبت المكابح قبل أن أنزل من الجرار“ ليعاتب زميله، لكنه فوجئ بأنه لا يعمل.

وتابع مخاطبًا المذيع: ”الجرارات دي أصلًا زي ما قلت لحضرتك فيها نسبة بوظان (تلف)“.