مصر.. كاميرات المراقبة ترصد انتحاري الدرب الأحمر قبل تفجير نفسه

فجر انتحاري نفسه في شارع الأزهر وسط العاصمة المصرية القاهرة، مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين بينهم أمين شرطة، بحسب شهود عيان.

وحصل ”إرم نيوز“ على فيديوهات رصدتها أجهزة الأمن للإرهابي منذ أيام حتى حددت مكانه.

حيث علم الإرهابي بوصول قوات الأمن للقبض عليه فارتدى حزامًا ناسفًا وفجر نفسه بين الأهالي، ما أسفر عن مقتله ومقتل أميني شرطة وسقوط العديد من الإصابات.

وكانت مأمورية أمنية قد خرجت لملاحقة الإرهابي، الذي فجر نفسه قبل القبض عليه، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان انفجار القنبلة، حيث انتقلت حوالي 16 سيارة لإنقاذ المصابين جراء الانفجار.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا لتمشيط منطقة الدرب الأحمر بحثًا عن أي متفجرات أخرى فيما أمر النائب المصري العام بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التفجير.