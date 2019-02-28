حبس 6 متهمين في حادث ”قطار القاهرة“

أعلنت النيابة المصرية، مساء الخميس، حبس 6 متهمين، على خلفية حادث قطار شهدته المحطة الرئيسية في القاهرة، أدى إلى مصرع 22 وإصابة 41.

وأمر النائب العام نبيل صادق بحبس المتهمين الـ6، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم.

والمتهمون هم سائق جرار ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق جرار آخر وعامل المناورة لذات الجرار وأيضًا العامل المختص بتحويله الخطوط.

وصباح الأربعاء، انفجر خزان الوقود لقطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة مصر، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة 41 آخرين.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان آنذاك، أن الحادث وقع بسبب شجار بين سائقي قاطرتين، ما دفع أحدهما لترك قاطرته دون إيقاف محركها فانطلقت بسرعة عالية وأسفرت عن الحادث.

وكانت النيابة قررت خلال الساعات الماضية إخضاع سائق الجرار المتسبب في الحادث لتحليل المخدرات، كما تحفظت النيابة على الأحراز التي تم العثور عليها مع السائق، وهي عبارة عن ملابسه والأوراق الكتابية الخاصة بمهام عمله.

وخلال الـ17 عامًا الأخيرة، شهدت مصر حوادث قطارات عديدة خلفت عشرات الضحايا، بينها أسوأ حادث السكك الحديدية بالبلاد في 2002، الذي أودى بحياة أكثر من 350 شخصًا.