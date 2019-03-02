أمر اعتقال لكلبي رجل أعمال نهشا ضابطًا في مصر

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، بضبط الكلبين صاحبي ”واقعة التجمع“ على ضابط بالقوات المسلحة في منطقة التجمع (شرقي العاصمة)، وإيداعهما الحجر البيطري مدة 15 يومًا.

وفي بيان اليوم، أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بالتحفظ على الكلبين في واقعة الهجوم على الضابط (رائد) بالجيش عمرو الجندي؛ ما أدى لإصابته، وإيداعهما الحجر البيطري، تحت الملاحظة مدة 15 يومًا.

وقررت النيابة العامة، وفق البيان، تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري؛ لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق، وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما، وبيان ما إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب، وبالانتقال والفحص تبين تعرضه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الخامس.

وهذه هي الواقعة الثانية خلال أسبوع، حيث سبق أن قررت النيابة العامة ضبط كلبين وإيداعهما الحجر البيطري مدة 15 يومًا، في واقعة عقر كلبين لأحد الأطفال بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي عرفت إعلاميًا بـ“طفل الرحاب“.