كشف لغز عثور أسرة على جثة طفلها بصندوق قمامة في مصر

بعد غموض حول مقتله عقب خروجه من المنزل للعب، كشفت الأجهزة الأمنية في مصر لغز العثور على جثة طفل لم يتجاوز عمره 6 سنوات داخل صندوق قمامة في منطقة ساقية مكي بمحافظة الجيزة.

وبتكثيف الجهود الأمنية وبعد تفريغ كاميرات المراقبة في المحلات المواجهة لصندوق القمامة، ألقت قوات الأمن القبض على شاب عشريني، تبين أنه من قام بإلقاء جثة الطفل في الصندوق.

وتبين أن المتهم استدرج الطفل لمسكنه؛ في محاولة للاعتداء عليه جنسيًا، إلا أن استغاثة الطفل دفعت المتهم لقتله؛ خشية الفضيحة، ثم وضعه داخل جوال بلاستيك وألقى الجثة في صندوق القمامة في الشارع المجاور.

وتوصلت التحريات واعترافات المتهم ”صابر“ إلى أنه استدرج الطفل من الشارع؛ بحجة إعطائه لعبة، ثم ارتكب الجريمة؛ خوفًا من افتضاح أمره.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة داخل صندوق قمامة، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أن الطفل تبحث عنه أسرته منذ 5 ساعات، حيث خرج للعب في الشارع وتبين غيابه فجأة، حتى تم العثور على جثته.