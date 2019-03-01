مقتل 8 إيرانيين وجرح 36 شخصًا بحادث سير (صور)

لقي ثمانية إيرانيين مصرعهم، وأصيب 36 شخصًا آخرون بجروح إثر حادث سير وقع بين العاصمة طهران ومدينة قم وسط البلاد، وفقًا لما ذكره مسؤول إيراني.

وقال نائب رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيرانية، شاهين فتحي، لوكالة أنباء إيسنا الطلابية اليوم الجمعة، إن ”ثمانية إيرانيين قتلوا وجرح 36 شخصًا إثر تحطم حافلة ركاب بين مدينتَي طهران وقم“، مضيفًا أن الحادث وقع في الساعة السابعة و40 دقيقة بتوقيت طهران.

بدوره، قال رئيس شرطة المرور ومركز المراقبة، العقيد نادر رحماني، للوكالة إن ”الحادث وقع بسبب نوم السائق“، مبينًا أن ”السائق كان من بين الضحايا“.

وأوضح العقيد رحماني أن حافلة من نوع ”فولفو“ كانت تتحرك من محافظة كرمان جنوب إيران إلى طهران، وعلى الرغم من السرعة الفائقة، وفقًا لخبراء شرطة المرور، فإن السائق كان متعبًا ومصابًا بالنعاس؛ الأمر الذي أدى إلى انقلاب الحافلة في الطريق الرابط بين العاصمة طهران ومدينة قم.

وتقدر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تلحق 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا.

وتعد إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير، إلى جانب العراق وتشاد وليبيا وأريتريا، وتؤكد تقارير حكومية إيرانية، أن ”البلاد فقدت 277 ألف مواطن نتيجة حوادث السير، خلال السنوات العشر الماضية“.