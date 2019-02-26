هنادي الكندري تتعرض لحادث سير (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية، هنادي الكندري، عن تعرضها لحادث سير قبل يومين، وإصابتها بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.
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كشفت الفنانة الكويتية، #هنادي_الكندري، عن تعرضها لحادث سير قبل يومين، وإصابتها بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها. وقالت ”#الكندري“ في مقطع #فيديو وثقته عبر حسابها في ”#سناب_شات“، إنها تعرضت لحادث سير، لذا ستتوقف مؤقتًا عن نشر مقاطع فيديو عبر ”سناب شات“؛ لأخذ قسط من الراحة، مضيفة أنها متوجهة للمستشفى؛بسبب الآلام التي تشعر بها. @hanaaady . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #فيديو #فن #مشاهير #أخبار_مشاهير #الكويت #حوادث #حادث_سير #سيارة #kuwait #accident #video #car
وقالت ”الكندري“ في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في ”سناب شات“، إنها تعرضت لحادث سير، لذا ستتوقف مؤقتًا عن نشر مقاطع فيديو عبر ”سناب شات“؛ لأخذ قسط من الراحة، مضيفة أنها متوجهة للمستشفى؛ بسبب آلام تشعر بها: ”طبعًا أنا أصور هذا الفيديو حق متابعيني، أبرر فيه موقفي إني ما أصور اليوم فيديوهات (..) لأن أمس بعد ما طلعت من الإفنيو تعرضت حق حادث، وجهي وجسمي كله كدمات، ورايحة المستشفى آخذ إبرة مسكن؛ لأن حاسة بألم شديد، وللأمانة المفروض يكون اليوم عندي تصوير، والتصوير انلغى بعد (..) الحمدلله على كل حال“.
وتشارك الفنانة الكويتية في رمضان هذا العام من خلال مسلسلي: ”وما أدراك ما أمي“، و“حدود الشر“.