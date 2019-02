هنادي الكندري تتعرض لحادث سير (فيديو)

View this post on Instagram

كشفت الفنانة الكويتية، #هنادي_الكندري، عن تعرضها لحادث سير قبل يومين، وإصابتها بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها. وقالت "#الكندري" في مقطع #فيديو وثقته عبر حسابها في "#سناب_شات"، إنها تعرضت لحادث سير، لذا ستتوقف مؤقتًا عن نشر مقاطع فيديو عبر "سناب شات"؛ لأخذ قسط من الراحة، مضيفة أنها متوجهة للمستشفى؛بسبب الآلام التي تشعر بها. @hanaaady