بعد عودته من تأمين كنيسة.. مقتل ضابط مصري بسلاحه الرسمي في ظروف غامضة

لقي ضابط شرطة مصري برتبة نقيب، مصرعه صباح اليوم الجمعة، داخل مكتبه بمركز شرطة طما في محافظة سوهاج بصعيد مصر جنوب البلاد، وذلك باستخدام سلاحه الرسمي.

وقالت مصادر أمنية في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إنه تم العثور على جثة ضابط الشرطة داخل المكتب، وبها طلقات نارية في الرأس من سلاحه الشخصي، وذلك بعد ساعات من عودته لمكتبه من مهمة تأمين كنيسة في دائرة المركز، وفقًا للخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية للأيام الجارية تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير، واحتفالات المسيحيين بأعيادهم.

وتلقت مديرية أمن سوهاج بلاغًا بالواقعة، حيث لم تصدر الجهات الأمنية الرسمية أي بيانات، سواء كانت الوفاة بدافع الانتحار، أو عن طريق الخطأ، إلا أن غالبية الترجيحات وفقًا للمعاينة الأولية تشير إلى انتحاره، حيث قررت النيابة العامة بدء التحريات، وإحالة الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

يذكر أن شهر آب/أغسطس الماضي، شهد انتحار ضابط شرطة برتبة نقيب من قوة قسم إمبابة بالقاهرة، بعد أن أطلق الرصاص على نفسه؛ بسبب مروره بحالة نفسية سيئة؛ نظرًا لإحالته للمحاكمة في واقعة صفع مواطن أثناء وقوفه أمام مكتب السجل المدني بقسم الشرطة، الأمر الذي أدى إلى وفاته.