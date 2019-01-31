مصر.. الإعدام لـ”جزار” قتل زوجته وابنته وحاول الانتحار

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإعدام جزار شنقًا؛ وذلك بسبب قتله زوجته وابنته بسكين كبير، لوجود خلافات بينهم.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، قيام المتهم محمد نجيب علي “جزار”، بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدًما سلاحًا أبيض “سكين”، حيث دعاها لمحادثتها ثم طعنها بمناطق مختلفة بجسدها حتى فارقت الحياة، قاصدًا من ذلك قتلها.

كما قام الجاني بتوجيه طعنة في رقبة ابنته الطفلة فاطمة محمد نجيب بنفس السلاح؛ عندما حاولت منعه من قتل والدتها، لكنها أصيبت بشكل بالغ؛ مما أدى إلى وفاتها.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة شقيق المتهم محمود نجيب “سائق”، والذي قال إنه على إثر خلاف بين شقيقه المتهم وزوجته “المجني عليها”، تلقى اتصالًا منه يخبره بقتلها وقتل ابنته المجني عليها الثانية، وعزمه على الانتحار.

لكن وصول القوات الأمنية إلى مكان تواجد الجاني حال دون إقدامه على الانتحار، فيما وجدت الشرطة جثمان المجني عليهما على الأرض، وقد فارقتا الحياة متأثرتين بإصاباتهما،

وقال شقيق المجني عليها، إن “الخلافات زادت بين شقيقته المجني عليها الأولى وزوجها المتهم، وكان دائم التعدي عليها بالضرب”.