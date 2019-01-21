محكمة مصرية تجدد حبس ابنة خيرت الشاطر

جدَّدت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الاثنين، حبس عائشة الشاطر، ابنة القيادى الإخواني خيرت الشاطر و5 آخرين، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة.

وتواجه ابنة الشاطر والمتهمون الآخرون تهمًا بالانضمام لجماعة “إرهابية” أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة “إرهابية” في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض”إرهابي”، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة “إرهابية”.

وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة”إرهابية”، وتلقي تمويلات بغرض القيام بعمليات مسلحة، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة مسلحة.