محكمة مصرية تؤجل جلسة دعوى “مدة الرئاسة” إلى 24 فبراير المقبل

أصدرت محكمة مصرية الأحد، قرارًا بتأجيل جلسة الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد رئيس مجلس النواب، التي تطالب بإلزام الأخير بتعديل نص المادة 140 من الدستور المتعلقة بمدة الرئاسة، إلى جلسة 24 فبراير.

وكان المحامي أيمن عبد الحكيم، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب، طالبه فيها بتعديل نص المادة في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة مدة 4 سنوات.

وطالب المحامي في الدعوى بتعديل الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس مددًا مماثلة، لكن المحكمة قررت تأجيل الجلسة لتقديم المستندات.

يذكر أن قضية تعديل مدة الرئاسة تثير خلال الفترة الحالية جدلًا داخل الأوساط السياسية والحزبية في مصر، ما بين مؤيد ومعارض.