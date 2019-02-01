النادي الأهلي يصعد أزمة المباريات المؤجلة ويرفض تعديل مواعيد الدوري المصري

أشعل النادي الأهلي أزمة المباريات المؤجلة في الدوري المصري؛ بعدما أرسل خطابًا لاتحاد الكرة المصري، اليوم الجمعة، يبلغه بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.

وقال الأهلي في خطابه، إنه حال تأجيل أي مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من المباريات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

وذكر النادي في خطابه للاتحاد المصري، أنه التزم الصمت كثيرًا طوال الفترة الماضية حيال الكلام الذي تردد في وسائل الإعلام؛ للضغط من جانب البعض لتغيير مواعيد بعض المباريات، وأن هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التي يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب قبل خوض البطولة الأفريقية، التي ستقام في ضيافة مصر في يونيو المقبل، كما أن النادي الأهلي تحمّل الكثير نتيجة ضغط مبارياته، وخسر جهود العديد من لاعبيه للإصابة في وقت قصير، رغم أنه كان يقوم بمهمته الوطنية التي يتشرف بها دومًا وهي تمثيل الكرة المصرية في أكبر بطولة قارية.

ويملك الأهلي 33 نقطة من 16 مباراة، مقابل 45 نقطة من 18 مباراة للزمالك المتصدر، و39 نقطة لبيراميدز من 20 مباراة.