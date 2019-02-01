تركي آل الشيخ يدرس بناء استاد لبيراميدز ويهدد بفضح الرسائل الخاصة لشوبير (فيديو وصور)

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز الذي يلعب بالدوري المصري، عن 3 خطوات تخص ناديه في المرحلة القادمة.

وأعلن آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي أنه تلقى عرضًا من عدة مستثمرين لإنشاء ستاد لنادي بيراميدز بسعة 15 ألف مشجع قابل للتوسعة ليصل إلى 27 ألف مشجع.

وأكد مالك بيراميدز أيضًا وجود مشروع لإنشاء أكاديمية عالمية بإشراف متخصصين عالميين لتطوير المواهب ليس في مصر فقط بل وفي قارة أفريقيا.

وأشار إلى أن بيراميدز سيخوض وديات مع أندية عالمية ستأتي إلى مصر للمرة الأولى في العام الحالي وسيتم الكشف عنها من خلال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم النادي بينما يعلن أحمد حسن المدير الفني المؤقت عن تفاصيل مشروع الأكاديميات.

في سياق متصل، تمسك تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، بقرار عدم خوض مباريات الدور الثاني في بطولة الدوري المصري، قبل أن ينهي الأهلي مؤجلاته في البطولة، خاصة مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال تركي في تصريحات تلفزيونية: “لن أخوض الدوري قبل أن ينهي الأهلي مؤجلاته والزمالك متضامن معانا، أقترح أن يواجه الأهلي الزمالك في موعد مباراة بيراميدز، على أن يواجه بيراميدز منافس الزمالك في الجولة نفسها.

وأضاف آل الشيخ “لم أطلب شيئًا مستحيلًا، فقط أطالب بالعدالة وانتظام جدول الدوري العام، لا يجوز أن يسخر منا أحمد شوبير ويستخدم قناة “أون سبورت” كمنصة للهجوم على بيراميدز، أستطيع الرد عليه بالأدلة، وسأكشف ما قاله عن محمود الخطيب ومرتضي منصور وهاني أبوريدة، ومجدي عبدالغني ورئيس شركة بريزنتيشين في مكالمات خاصة معي، الجميع يعرف قدرات بيراميدز المالية، لن نتأثر بدفع غرامة عدم إذاعة المباريات المقدرة بـ 6 ملايين جنيه إذا استمر الوضع الحالي”.

وتابع “نحن نخوض بطولة في مصر حاضنة كل العرب، وليس في بيت أحمد شوبير، كان يجب عليه بصفته نائب رئيس اتحاد الكرة أن يكون محايدًا ويقف على مسافة واحدة من الجميع، لكنه متعصب للأهلي وهناك تضارب مصالح بتواجد ابنه كلاعب في الأهلي”.

وأردف آل الشيخ “أطالب شوبير بألا يركب الموجة ويظهر أنه حامي الحمى للنادي الأهلي وأن يخرج لمواجهتي وأن يكف عن إرسال رسائل خاصة لرئيس الزمالك، لدي ثقة كاملة في تدخل هاني أبوريدة لحل هذا الموضوع بعد أن علِم بهذه المشكلة، وبيراميدز لن يواجه الأهلي إلا بعد مواجهته للزمالك”.

وعن علاقته بالزمالك قال تركي: “علاقتنا بالزمالك عبارة عن مصالح مشتركة كما يحدث بين كل الأندية، ورئيسه يتعامل الند بالند معنا ولم يستفد بأي دعم منّي أو من بيراميدز على المستوى الشخصي له، حصلنا علي أحمد الشناوي وعلي جبر وكان لا بد من تعويض النادي بصفقات مثل حمدي النقاز وفرجاني ساس وغروس”.

من جانبه أبدى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، استياءه من لجنة المسابقات، بسبب عدم العدالة في جدول مسابقة الدوري العام.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية: “لماذا يتم اختيار مباريات معينة للنادي الأهلي، دون النظر إلى الجدول، مثل باقي الأندية، وهو ما يؤدي إلى الاحتقان، يوجد وقت كافٍ لخوض الفريق الأحمر مبارياته المؤجلة من الدور الأول، قبل لعبه مباريات سهلة في الدور الثاني، وجميعها مباريات بثلاثة نقاط”.

وتابع “لابد من وضع جدول، يساوي بين جميع الفرق، ولا بد من العدالة، وأي فريق يستطيع أن يشارك في البطولات المختلفة ولكن دون التأثير على جدول المسابقة الذي يوضع قبل بداية الدوري”.