طفل يصل مدرسته في وضع لا يصدق

المصدر: ا ف ب‎

دخل طفل في السادسة من العمر مدرسته حاملاً مسدَّسًا محشوًّا بالرصاص، حسب ما أعلنت شرطة مدينة كولومبوس في شمال الولايات المتحدة.

وقد تنبَّه عاملون في مدرسة “أفريسنتريك” في المدينة الواقعة بولاية أوهايو الجمعة، إلى أن الطفل كان يضع “قطعة ثقيلة” في سرواله.

وعمد العاملون إلى تفتيشه ليكتشفوا أنه يحمل مسدسًا محشوًّا بالرصاص، حسب رسالة نشرتها الشرطة عبر صفحتها على “فيسبوك”.

ولن يلاحق الطفل نظرًا لصغر سنه، غير أن تحقيقًا فتح لتحديد طريقة حصوله على السلاح.

وتعتبر حيازة الأسلحة حقًّا يكفله الدستور في الولايات المتحدة، إذ يقول ثلث الأشخاص البالغين، إنهم يملكون قطعة سلاح واحدة على الأقل.

ويُقتل نحو 40 ألف شخص سنويًّا بالرصاص في أمريكا، سواء في جرائم أو حوادث أو حالات انتحار.

ومنذ الأول من كانون الثاني/ يناير، قتل 521 شخصًا بالرصاص في الولايات المتحدة (باستثناء حالات الانتحار)، كما أن 98 قاصرًا قُتلوا أو جُرحوا بالطريقة ذاتها وفقًا لموقع “غن فيولنس أركايف”.